(ANSA) - ROMA, 22 OTT - La Commissione di Garanzia per gli scioperi esprime "viva preoccupazione" per i diffusi blocchi stradali collegati alla protesta degli autotrasportatori, attuati in difformità dalla disciplina di settore, che stanno compromettendo seriamente gli approvvigionamenti dei beni di prima necessità. Così il garante in una nota. "Il proseguimento di tali azioni, in violazione delle regole e dei limiti stabiliti dal Codice di autoregolamentazione, configura un pericolo grave e imminente per i diritti costituzionali dei cittadini, minacciando la salute, la sicurezza e la libera circolazione", spiega. "Allo scopo di prevenire un irreparabile pregiudizio alla collettività", la Commissione segue con la massima attenzione l'evoluzione degli eventi per "assumere tempestivamente le determinazioni di propria competenza, volte a garantire l'immediata ripresa delle consegne e sbloccare rifornimenti e servizi vitali alle città". (ANSA).