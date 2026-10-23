(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Un detenuto di 54 anni, Massimo, si è tolto la vita ieri nel carcere di Napoli-Poggioreale: a renderlo noto è Samuele Ciambriello, garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, in una nota. Si tratta del sesto suicidio registrato dall'inizio dell'anno negli istituti di pena della Campania, 59 complessivamente in Italia a cui si aggiungono altri 145 morti per altre cause. "Dietro questi gesti estremi - si legge nella nota del garante - vi sono quasi sempre storie di profonda solitudine, segnate da tossicodipendenza, gravi fragilità familiari e sofferenze relazionali. Condizioni di vulnerabilità che troppo spesso non trovano ascolto all'esterno e che finiscono per esplodere una volta varcata la soglia del carcere". "Per interrompere questa drammatica scia di morti - sottolinea Ciambriello - è indispensabile mettere in campo risposte diverse, agendo con determinazione sia dentro che fuori le mura penitenziarie. Occorre intercettare il disagio e farsi carico delle persone fragili prima che entrino in carcere. Le sole misure alternative alla detenzione, per quanto fondamentali, non sono sufficienti se non accompagnate da un sistema d'accoglienza e di supporto solido ed effettivo". (ANSA).