(ANSA) - BOLZANO, 25 AGO - La fresa di scavo 'Wilma' è ufficialmente arrivata a destinazione: con l'avvenuto abbattimento del diaframma, la galleria di linea ovest della Galleria di Base del Brennero è stata completata per tutta la sua lunghezza, pari a circa 55 chilometri. Dalla Gola del Sill, presso Innsbruck, fino a Fortezza, in Alto Adige, una serie di singole tratte sotterranee si sono quindi unite a formare un'unica galleria di linea continua. La Tbm si è così lasciata alle spalle migliaia di giri della ruota da taglio, quasi 7,5 chilometri di avanzamento, oltre 23.000 conci posati in opera e l'attraversamento di zone geologiche di faglia particolarmente impegnative. (ANSA).