(ANSA) - BERGAMO, 24 OTT - Un uomo di 34 anni arrestato e una donna di 32 raggiunta da un divieto di dimora a Orio al Serio. È il bilancio dell'indagine della polizia di Stato su una serie di furti ai danni dei passeggeri dell'aeroporto di Bergamo denunciati negli ultimi mesi soprattutto nelle aree esterne e nei parcheggi dello scalo. In paticolare le Volanti della questura hanno rintracciato in città il 34enne, italiano e con numerosi precedenti di polizia, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Bergamo: era già stato arrestato nel 2025 per reati analoghi e aveva ricevuto un foglio di via con divieto di ritorno a Orio al Serio. Durante il controllo è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro. Il provvedimento è arrivato al termine delle indagini condotte dalla Polizia di frontiera aeroportuale, coordinata dalla Procura, che hanno permesso di ricostruire diversi episodi ai danni dei viaggiatori. Nel contempo gli agenti hanno eseguito anche il divieto di dimora nel Comune di Orio al Serio nei confronti di una 32enne, anche lei italiana e indagata per analoghi furti in ambito aeroportuale. (ANSA).