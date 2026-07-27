(ANSA) - TRIESTE, 27 LUG - Un uomo è morto in seguito alle ferite riportate dopo che il furgone di cui era alla guida ha tamponato un camion incastrandosi sotto il rimorchio di quest'ultimo. E' accaduto questa mattina, poco dopo le 7.30, sull'autostrada A4 nel tratto veneto tra Portogruaro e San Stino di Livenza, al chilometro 449, in direzione Venezia. Il furgone ha targa slovena e il conducente è un cittadino polacco, che è morto nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario e dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberarlo dalle lamiere. Al momento dell'incidente erano già stati segnalati rallentamenti nel tratto autostradale a due corsie. E' stato chiuso il casello di Portogruaro per chi proviene da Trieste/Udine, con deviazione verso la A28 (Portogruaro - Conegliano), ed il bivio A28/A4 per i veicoli diretti a Venezia. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco del distaccamento di Portogruaro e i colleghi di Venezia con autogru. (ANSA).