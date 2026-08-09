(ANSA) - SERRACAPRIOLA, 09 AGO - È di un morto e otto feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in località Montesecco, nelle campagne di Serracapriola (Foggia). Nell'incidente sono stati coinvolti braccianti stranieri: stando a quanto si apprende, i 9 viaggiavano a bordo di un furgone che è uscito fuori strada ribaltandosi. Uno di loro è morto sul colpo, mentre gli altri sono rimasti feriti, uno dei quali in condizioni ritenute più gravi. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Stando alle prime informazioni, il gruppo di lavoratori stava rientrando nel Foggiano, dopo una giornata di lavoro nelle campagne della vicina regione del Molise. (ANSA).