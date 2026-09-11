(ANSA) - ROMA, 11 SET - Sei missili hanno colpito il porto di Mocha - città yemenita strategica sul Mar Rosso attualmente sotto il controllo degli Houthi - secondo quanto riferito all'Afp da un funzionario locale, che non ha specificato la provenienza dei vettori. "Sei missili hanno preso di mira il porto di Mocha", ha dichiarato il funzionario del governo yemenita. In precedenza, i media legati agli Houthi avevano accusato l'Arabia Saudita di aver lanciato due attacchi contro l'aeroporto di Mocha; lo scalo è stato conquistato dagli Houthi giovedì, nel corso di un'offensiva su larga scala contro le forze governative yemenite sostenute da Riad. (ANSA).