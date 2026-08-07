(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Un fulmine in serata ha colpito un sedicenne che si trovava in campeggio con un gruppo scout sul Monte Livata, nel territorio di Subiaco, nel Lazio. Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato in terapia intensiva. La zona è stata colpita in queste ore da un violento temporale e nuovi temporali sono previsti in quell territorio anche per la giornata di domani. Sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della compagnia di Subiaco. Anche altri due ragazzi che si trovavano con lui sarebbero stati accompagnati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. (ANSA).