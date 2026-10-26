(ANSA) - BOLZANO, 26 OTT - "La volontà europea di rivedere i meccanismi del fondo di coesione mette in difficoltà l'autonomia decisionale dei territori - ha detto il presidente -. Questi fondi sono stati determinanti per lo sviluppo, in particolare per quelle regioni capaci di spenderli: se è vero che alcune hanno incontrato difficoltà, per quelle che hanno impiegato le risorse in modo efficiente e funzionale l'ipotesi di cambiare le regole, centralizzare e scavalcare il livello regionale mette in discussione un percorso ormai consolidato e, soprattutto, i principi stessi della gestione autonoma di queste risorse". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugattil, in occasione del confronto tra i presidenti delle Regioni e delle Province autonome italiane e il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, riuniti a Firenze nella seconda giornata del Festival delle Regioni. Al centro del dibattito, il timore unanime dei territori per un possibile accentramento decisionale e per il ridimensionamento delle risorse. A dare voce alle istanze del territorio è intervenuto a margine dell'incontro anche il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che ha ribadito la necessità di salvaguardare il principio di sussidiarietà e l'efficacia dimostrata dalle amministrazioni più efficienti. A raccogliere le sollecitazioni dei governatori è stato il commissario Fitto, illustrando la visione della Commissione volta a una radicale razionalizzazione dello strumento. "Oggi abbiamo 14 fondi e più di 500 programmi, domani avremo 27 piani nazionali e regionali: è evidente che i numeri ci consegnano un profondo segnale di semplificazione - ha evidenziato Fitto - "il mondo sta cambiando, e l'approccio che tradizionalmente abbiamo avuto sulle politiche di coesione non poteva continuare a essere lo stesso, per il mutamento delle priorità e per la complessa partita della dimensione del futuro bilancio europeo". Sul nodo cruciale della governance e del ruolo delle Regioni, Fitto ha tuttavia rassicurato la platea, rimarcando il passo avanti compiuto nel negoziato comunitario. In mattinata, invece, si è svolta la cerimonia di apertura del Festival nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (ANSA).