(ANSA) - CAGLIARI, 21 AGO - Tenta la fuga in mare. Ma il presunto scafista viene raggiunto e fermato dopo un inseguimento al largo delle coste del Sud Sardegna da una motovedetta della Guardia di Finanza. L'episodio risale alla vigilia di Ferragosto. Una nave cooperante finlandese impiegata nella missione internazionale "Joint Operation Italy 2026" - sotto l'egida dell'Agenzia europea Frontex ed il coordinamento operativo dalla Guardia di Finanza - ha intercettato un barchino in vetroresina di sei metri con a bordo otto migranti di nazionalità algerina, tra cui un minore. Intercettato il natante, i militari finnici intervenuti hanno iniziato le delicate fasi di trasbordo e messa in sicurezza dei migranti sull'unità militare. Dopo il recupero dei primi sette passeggeri, l'ultimo rimasto a bordo, volendo sottrarsi ai controlli, ha tentato la fuga in acqua. Ma inutilmente. Raggiunto dalla Guardia di Finanza è stato condotto insieme al resto del gruppo al porto di Sant'Antioco. Ad attenderli erano presenti i finanzieri della Sezione Operativa Navale che hanno proceduto ad identificare d'urgenza il conducente della barca e, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica di Cagliari, ad arrestarlo per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale. (ANSA).