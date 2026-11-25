(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Donald Trump avrebbe accantonato silenziosamente le proposte di utilizzare accordi commerciali come incentivo per spingere la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina, dopo che il Cremlino ha mostrato scarso interesse per le iniziative proposte nei settori dell'energia e dell'aviazione. Lo scrive in esclusiva il Financial Times. Gli inviati Usa hanno comunicato ai funzionari europei che le collaborazioni aziendali non rappresentano più un aspetto centrale della strategia statunitense nei confronti della Russia, l'attenzione si concentra invece su questioni territoriali e di sicurezza. (ANSA).