(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Gli investitori di Anthropic prevedono che la startup di intelligenza artificiale si quoterà in borsa a ottobre con una valutazione di 2 mila di dollari o più, una cifra vertiginosa che supererebbe SpaceX e renderebbe il debutto del laboratorio di intelligenza artificiale la più grande offerta pubblica iniziale di sempre. Lo scrive il Financial times nell'edizione online spiegando che "sei tra i sostenitori dell'azienda hanno dichiarato che la rapida crescita dei ricavi di Anthropic le consentirebbe di più che raddoppiare la sua attuale valutazione in vista di una prevista quotazione in autunno". Il quotidiano economico sottolinea che una quotazione a quel livello potrebbe generare miliardi di dollari di guadagni per i primi investitori dell'azienda, fondata cinque anni fa, ma metterebbe anche alla prova i mercati azionari, sempre più preoccupati per il boom dell'IA. Gli investitori prevedono che il fatturato annuo del produttore di Claude si attesterà tra i 100 e i 120 miliardi di dollari entro la fine del 2026 "Se Anthropic cresce dell'800% all'anno, si potrebbe pensare che, nella migliore delle ipotesi, il titolo venga scambiato a 30 volte il fatturato", ha affermato un investitore del gruppo. "Questo la renderebbe un'azienda da 3 trilioni di dollari." L'azienda, scrive il quotidiano, non ha commentato. (ANSA).