(ANSA) - BRUXELLES, 25 SET - Gli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno assicurato all'Unione europea che non prenderanno di mira le navi europee nel Mar Rosso. Lo riferisce il Financial Times, citando due diplomatici a conoscenza della questione. In una lettera inviata questo mese al servizio diplomatico Ue, i ribelli avrebbero spiegato che la loro offensiva lungo la costa meridionale dello Yemen non mira a interrompere il traffico marittimo internazionale né a compromettere la libertà di navigazione attraverso lo stretto strategico di Bab al-Mandeb. Secondo Ft, il traffico container nell'area è intanto salito ai massimi da quasi tre anni. (ANSA).