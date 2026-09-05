(ANSA) - ROMA, 05 SET - Anthropic si prepara a presentare la documentazione per l'Ipo già la prossima settimana, in vista dell'avvio della quotazione a New York tra fine settembre e inizio ottobre. Lo scrive il Financial Times specificando che, secondo diverse fonti a conoscenza dei fatti, Morgan Stanley sarebbe in pole position per aggiudicarsi l'ambito ruolo di "lead left" e Goldman Sachs quello di agente di stabilizzazione dell'Ipo, un incarico redditizio che prevede la supervisione delle cruciali prime sessioni di negoziazione. Nelle scorse settimane Morgan Stanley ha condotto delle discussioni con potenziali investitori di Anthropic in merito al prezzo di quotazione delle sue azioni, hanno affermato due fonti, precisando però che la nomina di Morgan Stanley come lead left, ovvero il consulente strategico dell'operazione, non è ancora definitiva e potrebbe subire ulteriori modifiche. A pochi mesi di distanza dalla quotazione record di SpaceX, che ha raccolto 86 miliardi di dollari con una valutazione di 1.780 miliardi di dollari, l'ipo di Anthropic potrebbe raggiungere la cifra record di 2.000 miliardi di dollari. Le fonti hanno tuttavia precisato che la tempistica non è ancora certa e potrebbe subire ulteriori ritardi. (ANSA).