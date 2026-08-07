(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Il gruppo Fs Italiane, tramite Trenitalia France, rafforza la propria flotta con 19 nuovi treni ad Alta Velocità forniti da Hitachi Rail per sostenere il piano di crescita in Francia, tra Parigi e Londra, e in Europa. L'investimento, pari a circa due miliardi di euro, comprende la costruzione e le attività di manutenzione e supporto tecnico previste nel lungo periodo. I nuovi treni consentiranno a Trenitalia France, controllata da Fs International, di rafforzare la propria presenza nei collegamenti Parigi-Lione, Parigi-Milano e Parigi-Marsiglia, migliorando la qualità del servizio, aumentando le frequenze e costituendo, inoltre, la flotta destinata al futuro collegamento ad Alta Velocità tra Parigi e Londra, il cui avvio è confermato nel 2029. (ANSA).