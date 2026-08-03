(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Stamattina, alle ore 5.10, fra Fara Sabina e Monterotondo, linea Orte - Roma, un treno regionale ha investito un branco di animali di grossa taglia che si trovavano sui binari, provocando la sospensione della circolazione. Lo rende noto il gruppo Ferrovie dello Stato in una nota, spiegando che, in seguito all'urto, il convoglio è sviato con le prime due carrozze. Nessuna conseguenza per i circa 450 viaggiatori a bordo e per il personale, tutti rimasti illesi. L'impatto ha provocato danni all'infrastruttura e al treno. A quanto si è successivamente appreso, ad essere state investite sono due bufale allontanatesi dalla loro mandria, sono in corso le ricerche del proprietario degli animali. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi, il personale di Trenitalia e di FS Security. Sono in corso le verifiche delle autorità competenti per individuare il proprietario degli animali. I passeggeri - spiega la nota - sono stati trasferiti su un altro treno che ha proseguito il viaggio verso Roma Tiburtina. È inoltre attivo un servizio sostitutivo con autobus tra Fara Sabina e Monterotondo. La circolazione ferroviaria rimane sospesa per consentire il recupero del convoglio e il ripristino dell'infrastruttura. I treni Regionali e Intercity possono registrare ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso. (ANSA).