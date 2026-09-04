(ANSA) - ROMA, 04 SET - Stamattina, presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, al Viminale, è stato stipulato il Memorandum of understanding per l'istituzione di un Ufficio Antenna di Frontex in Italia. Il Memorandum è stato sottoscritto dal capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani e dal direttore esecutivo dell'Agenzia, Hans Leijtens. L'Ufficio, con sede nello scalo aeroportuale di Roma-Fiumicino, avrà una funzione prevalentemente logistica e organizzativa e ha l'obiettivo di agevolare il coordinamento delle attività operative condotte in Italia e a Malta, anche nel settore del rimpatrio, sotto l'egida di Frontex. L'Ufficio assicurerà un'efficace gestione delle risorse umane e tecniche, fornendo supporto alle attività di formazione e addestramento del personale del Corpo permanente dell'Agenzia e delle autorità nazionali. L'ufficio ospiterà il Comando del quarto Contingente del Corpo permanente di Frontex, uno staff di 20 persone dedicate al coordinamento di operazioni, raccolta di intelligence, logistica e amministrazione. Grazie alla vicinanza fisica alle autorità italiane e maltesi sul campo, l'Ufficio Antenna fungerà da centro nevralgico per le operazioni finalizzate al contrasto dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale e al rimpatrio, per favorirne una maggiore efficacia e processi decisionali più rapidi. Pisani ha sottolineato "l'importanza della creazione in Italia di un Ufficio operativo di Frontex per rendere ancora più efficace la protezione delle frontiere esterne dell'Unione Europea, per la gestione coordinata delle operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi senza diritto di soggiorno in Italia e per la rapidità delle decisioni". (ANSA).