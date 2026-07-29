(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf, su delega della Procura di Milano, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip, delle azioni e delle quote di quattro società, di cui tre quotate sul mercato Euronext Growth Milan, del gruppo Ops, attivo nei settori delle telecomunicazioni e dei media. Azioni e quote detenute da tre persone. Un sequestro per oltre 100mila euro, quale "profitto del reato di manipolazione del mercato". E' in corso, si legge in una nota del procuratore Marcello Viola, anche la notifica di dieci interrogatori preventivi nei confronti di altrettanti indagati, dopo le richieste di misura cautelare, tra cui anche il carcere, dei pm. Tra gli indagati per cui è stata chiesta la custodia cautelare, anche Ciro Di Meglio, Ad del gruppo Ops. Le ipotesi di reato sono manipolazioni del mercato, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza, false comunicazioni sociali per le società quotate, formazione fittizia di capitale, malversazioni di erogazioni pubbliche e responsabilità amministrativa delle società per reati commessi a loro vantaggio da parte degli amministratori. L'Ad Ciro Di Meglio, assieme al direttore generale delle società quotate, "con il concorso di 33 tra consiglieri, sindaci, amministratori e professionisti" avrebbe messo in atto "condotte illecite" finalizzate "a sottoscrivere fittizi aumenti di capitale, drenare liquidità dalle società quotate, raccogliere fondi anche attraverso l'ottenimento di finanziamenti garantiti dallo Stato per destinarli a fini diversi da quelli indicati nel contratto di finanziamento, frodare il mercato finanziario attraverso l'utilizzo distorto dello strumento dei Prestiti Obbligazionari Convertibili non standard (POC), per oltre 30 milioni di euro". (ANSA).