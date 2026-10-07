(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Diciotto misure cautelari, di cui otto arresti in carcere e tre ai domiciliari, e sequestri di beni e disponibilità finanziarie per circa 25 milioni di euro. È il bilancio di un'operazione della guardia di finanza di Torino e Ancona su una presunta frode all'Iva a carattere transnazionale nel settore del commercio di materie plastiche, attraverso un sistema di società cartiere e operazioni inesistenti. Le indagini, coordinate dalla Procura europea - Eppo, ufficio di Torino, coinvolgono imprenditori e professionisti. L'ipotesi è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi Iva. Il gip del Tribunale di Torino ha disposto complessivamente undici misure di custodia cautelare e sette provvedimenti di interdizione nei confronti. Secondo quanto ricostruito dai Nuclei di polizia economico-finanziaria di Torino e Ancona, l'organizzazione, con base nelle Marche e ramificazioni in diverse regioni italiane e all'estero, avrebbe utilizzato società "cartiere" e "filtro" con sedi in Italia, Austria, Repubblica Ceca, Bulgaria, Romania e Ungheria. (ANSA).