(ANSA) - ROMA, 19 SET - "Sono lieta che si stia delineando un accordo positivo per la Groenlandia, il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti. Un accordo che rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando così vantaggioso anche per la Nato e per l'Europa. Un accordo che, al contempo, riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno, nonché il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione". Lo afferma in una nota la premier danese Mette Frederiksen dopo che Donald Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia, che conferisce agli Usa "il controllo permanente sulla sicurezza" dell'isola. (ANSA).