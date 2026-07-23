(ANSA) - PARIGI, 23 LUG - Oltre 12.000 persone tra residenti e turisti sono stati evacuati a causa dell'incendio che ha già bruciato 2.4000 ettari di terreno a nord del Bassin d'Arcachon, tra le zone più belle e turistiche di Francia, nel dipartimento di Gironda, sulla dorsale atlantica, nell'ovest del Paese. L'incendio ancora in corso nella Foret des Landes de Gascogne richiama alla memoria l'incubo di fuoco vissuto nella stessa zona nel 2022. Al momento, secondo le autorità d'Oltralpe, non ci sono vittime né abitazioni bruciate, ma la situazione viene ritenuta "sfavorevole" a causa di condizioni climatiche "eccezionali". Da ieri sera, secondo la prefettura di zona, sono sate evacuate per precauzione oltre 10.000 persone da otto campeggi della zona. A questi si aggiungono un migliaio di residenti costretti a lasciare le loro abitazioni. Centri di accoglienza sono stati aperti in nove comuni della zona. (ANSA).