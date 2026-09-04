(ANSA) - PARIGI, 04 SET - Il governo francese, attraverso la ministra dell'Agricoltura, Annie Genevard, ha annunciato un piano di aiuti di un miliardo di euro a favore degli agricoltori dopo una delle peggiori ondate di caldo e siccità della storia della Francia e dell'Europa occidentale. I danni sono ingenti alle colture, agli allevamenti e alle risorse idriche. Il piano, di oltre un miliardo, prevede indennizzi accelerati, fondi per l'acquisto di foraggio e sementi, sgravi fiscali e sociali: 14 sono le misure destinate ad aiutare le imprese agricole a superare l'emergenza e a preparare la prossima stagione. (ANSA).