(ANSA) - ROMA, 20 AGO - Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i quattro Paesi dichiarano che "la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. L'insediamento E1 comprometterà la prospettiva della soluzione a due Stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando la continuità territoriale dei Territori palestinesi". (ANSA).