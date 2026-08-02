(ANSA) - AURONZO DI CADORE, 02 AGO - Un fronte franoso di incerta stabilità ha indotto i Vigili del fuoco, l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine a disporre, la scorsa notte, l'evacuazione di 13 case in una frazione di Auronzo di Cadore (Belluno). I 35 residenti, tra i quali alcuni turisti, sono stati accompagnati nella palestra comunale nel frattempo allestita come centro di accoglienza. All'arrivo sul posto, la squadra del distaccamento di Santo Stefano di Cadore ha rilevato un fronte franoso di una certa rilevanza sul versante sovrastante l'abitato, con ulteriori edifici a monte esposti al rischio di coinvolgimento. Per questo è stata decisa l'evacuazione. Oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici municipali per verificare se vi siano le condizioni per consentire agli sfollati di rientrare nelle abitazioni. (ANSA).