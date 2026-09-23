(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Il conseguimento e la rendicontazione dei 156 obiettivi della decima e ultima rata del Piano rappresenta un grande risultato per l'Italia ma anche una vittoria del governo Meloni". Lo ha affermato il Ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti, al termine della Cabina di regia Pnrr che si è riunita oggi per l'esame dell'ottava Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr e per la verifica del conseguimento dei 156 obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata, per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro. La riunione, convocata e presieduta dal ministro Foti, si è svolta alla presenza dei ministri, dei sottosegretari competenti e dei rappresentanti dell'Anci, dell'Upi e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "Con la decima e ultima rata del Pnrr sono stati portati a compimento, superando i target fissati dalla Commissione europea, numerosi obiettivi strategici che hanno interessato i principali ambiti della vita economica e sociale della Nazione - ha detto Foti -. Con il conseguimento di tutti i 576 obiettivi del Piano, che continuerà a produrre effetti positivi nei prossimi anni, portiamo a compimento un percorso che va oltre sia il positivo incremento della spesa - che al netto degli strumenti finanziari ha superato quota 133 miliardi di euro - sia la realizzazione delle singole opere, consegnando all'Italia interventi strutturali in sanità, infrastrutture, transizione ecologica, istruzione, digitalizzazione, cultura, occupazione e inclusione sociale, per una maggiore competitività, modernizzazione e coesione della Nazione" ha aggiunto Foti che ha colto l'occasione per ringraziare la Struttura di missione Pnrr, i Capi di Gabinetto e tutte le Unità di missione Pnrr presso i ministeri per l'importante lavoro svolto al servizio della Nazione. (ANSA).