(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Penso che quello del Pnrr "sia stato un lavoro immane, un lavoro che ovviamente ha avuto anche la necessità di avere delle revisioni". Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, osipte di un Forum ANSA. "Ritengo che sui cittadini un grosso impatto ci sarà" ha assicurato Foti precisando che "innanzitutto abbiamo raggiunto delle riforme che sono state a mio avviso molto importanti". Tra queste il ministro ha citato i tempi di giustizia, il nuovo codice degli appalti "che era una delle situazioni che più venivano attenzionate a livello europeo e che ha determinato anche degli effetti decisamente positivi sotto il profilo dell'economia", i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, la riforma dei pubblici servizi "che ovviamente ha un riverbero poi anche in relazione ai servizi al cittadino". Poi Foti ha citato anche la legge sulla competitività: "insomma c'è un c'è un paniere di riforme di primaria importanza". (ANSA).