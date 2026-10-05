(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "In Italia la situazione è completamente diversa dalla Spagna. E' completamente prematuro parlare di elezioni anticipate. Abbiamo a breve l'approvazione delle legge elettorale e della legge di bilancio, in primavera ci saranno i settant'anni del trattato di Roma e dovremo preparare il semestre di presidenza dell'Italia dell'Unione Europea che partirà il primo gennaio 2028". Lo ha detto il ministro degli affari europei Tommaso Foti a "Ping Pong" (RadioRai1). "Non si è ancora esaurita la fase di attuazione del governo Meloni - ha proseguito -. Se vi sarà un'accelerazione dell'esaurimento dei temi del programma, è una valutazione che dovrà fare il presidente del Consiglio, fermo restando che poi a decidere la data delle elezioni sarà il Presidente della Republica". Quanto alla legge elettorale, Foti afferma: "i franchi tiratori non mi preoccupano" anzi "dovrebbe avere un consenso superiore al perimetro della maggioranza. Questa legge elettorale è fatta per gli italiani non per far vincere l'attuale maggioranza ma per consentire al governo eletto di governare per cinque anni. E' una legge che dovrebbe avere un consenso superiore al perimetro della maggioranza". (ANSA).