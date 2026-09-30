(ANSA) - ROMA, 30 SET - "Quando la sentenza" sul caso Regeni "verrà depositata, lo Stato chiederà il risarcimento. Lo si può fare grazie al fatto che l'Italia si è costituita parte civile. La costituzione in giudizio dello Stato italiano è stato importante così come è stato importante avere il governo francese che dopo 46 anni decide di collaborare sulla strage di Ustica". Così il ministro degli Affari Europei Tommaso Foti a Tagadà (La7). "Lo Stato, il governo italiano c'è stato, c'è stata la magistratura. Abbiamo ribadito e affermato il principio di legalità. Quindi siamo soddisfatti. Sulle polemiche mi rimetterei alla sentenza, alle motivazioni della sentenza" ha aggiunto. "Per far rispettare la sentenza, innanzitutto occorre il deposito della sentenza" ha aggiunto commentando le dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein. (ANSA).