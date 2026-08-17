(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Ho depositato alla Camera una proposta di legge sul social freezing, costruita con un obiettivo preciso: dare una risposta concreta e in tempi brevi a chi oggi non ha abbastanza risorse economiche o tempo per sostenere i costi della crioconservazione degli ovociti". Lo dichiara il deputato e segretario Pd della Toscana Emiliano Fossi. "Sul social freezing esistono già in Parlamento altre proposte, anche del Partito Democratico, che affrontano il tema in una prospettiva più ampia e collegata ai Lea. La nostra scelta è però quella di intervenire subito con uno strumento autonomo, sperimentale e triennale, che possa essere anche riproposto come emendamento già nella prossima Legge di Bilancio. A settembre 2026 una riforma ordinaria che incida sui Lea rischierebbe infatti di avere tempi parlamentari incompatibili con l'urgenza del problema, facendo slittare tutto alla prossima Legislatura. Non possiamo permettercelo: servono risorse e una misura concreta adesso, lasciando aperto il percorso per una disciplina nazionale più organica". (ANSA).