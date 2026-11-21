(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Il senatore Roberto Rosso è il nuovo segretario di Forza Italia in Piemonte. La nomina è arrivata nel corso del primo congresso regionale del partito. "Per me è un sogno che si realizza" ha detto Rosso al termine del suo intervento. Il neosegretario ha dedicato un passaggio ai "grandi politici" che lo hanno preceduto, da Enzo Ghigo a Enrico Costa, da Gilberto Pichetto a Paolo Zangrillo. Quindi ha ricordato che la Regione Piemonte ha avuto "tre governatori di centro-destra", citando Enzo Ghigo, Alberto Cirio e Alberto Cota, "che era con la Lega ma si è convertito e ora è dei nostri". (ANSA).