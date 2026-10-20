(ANSA) - SASSARI, 20 OTT - Forti temporali si stanno abbattendo dal primo pomeriggio su tutto il nord Sardegna, creando forti disagi nei principali centri abitati e nelle campagne. Allarme massimo è scattato sulla costa orientale, tra la Gallura e il Nuorese, dove Siniscola, Posada e Orosei sono state sommerse da un'ingente quantità di acqua piovuta con violenza in pochi minuti, causando allagamenti stradali e rendendo necessaria l'evacuazione di alcune abitazioni situate al piano terra. Sul posto sono operative quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate da unità specializzate nel soccorso fluviale e alluvionale. Ulteriori squadre, attrezzate per affrontare le emergenze legate agli eventi alluvionali e provenienti dai Comandi di Sassari e Cagliari, stanno raggiungendo l'area colpita per potenziare il dispositivo di soccorso. In questa fase, le operazioni sono concentrate prioritariamente sulla messa in sicurezza delle persone e sulla gestione delle situazioni di maggiore criticità. Al momento si registrano un centinaio di interventi ancora in coda, a conferma dell'elevato numero di richieste di assistenza legate all'ondata di maltempo. Temporali intensi si sono abbattuti anche su Alghero e ora hanno raggiunto Sassari dove le strade anche del centro città risultano allagate. (ANSA).