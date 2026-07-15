(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Temporali violenti e grandinate al Nord e picchi di 40 gradi al Centro-Sud. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di oggi annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Tra il pomeriggio di mercoledì 15 e le prime ore di giovedì 16 - afferma - il calore e l'umidità estremi accumulati in Pianura Padana si scontreranno con l'ingresso di aria fresca in quota dalle Alpi centro-orientali e venti che soffiano in direzioni e velocità diverse alle varie quote. Una combinazione che innescherà nubifragi e grandinate soprattutto sul Triveneto, ma l'allerta si estende all'intera Val Padana, con possibili sconfinamenti a Milano in tardissima serata". Le piogge non porteranno però refrigerio tanto che l'escalation termica proseguirà fino al weekend. Sono previsti infatti 45°C nelle zone interne della Sardegna, 42°C a Nuoro, 41°C a Caltanissetta, Foggia e Oristano, 40°C a Firenze, Terni e Matera, 37°C a Roma e 36°C a Milano. Il calo termico, destinato a durare 5-6 giorni, è atteso per domenica quando le temperature previste si attesteranno attorno ai 34°C. Nel dettaglio: - Mercoledì 15. Al Nord: caldo e sole, temporali forti dal pomeriggio/sera. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 41-43°C in Sardegna e Sicilia. - Giovedì 16. Al Nord: caldo e sole, temporali fino al primo mattino, poi migliora decisamente. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 42-43°C in Sardegna e Sicilia. - Venerdì 17. Al Nord: caldo e sole, temporali solo sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, molto caldo. Al Sud: sole e caldo eccezionale, punte di 44-45°C in Sardegna e Sicilia. Tendenza: più instabilità dal Nord verso il Centro da domenica, ancora caldo anomalo al Sud. (ANSA).