(ANSA) - NAPOLI, 08 OTT - La Protezione civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo attualmente in vigore estendendola a tutto il territorio regionale e innalzandone il livello in alcune aree. A partire dalle 15 di oggi sino alla stessa ora di domani, venerdì 9 ottobre, sulla zona che comprende Napoli, tutti i comuni della Piana campana e i territori ricompresi nell'area vesuviana e le isole del Golfo (in dettaglio, Zona 1: Piana campana; Napoli; Isole: Ischia, Procida, Capri; Area Vesuviana) l'allerta diventa arancione. Su tutte le altre zone viene invece prorogata con il giallo. Si prevede, infatti, una intensificazione delle precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda. (ANSA).