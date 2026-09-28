(ANSA) - KIEV, 29 SET - Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina: "Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev". "Nel distretto di Solomyanskyi frammenti di razzo sono caduti nel cortile di un'abitazione, nessun incendio. Nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio non residenziale di tre piani. A Solomyanskyi un'infrastruttura è stata colpita in un edificio amministrativo, nessun incendio": è quanto scrive su Telegram il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, in merito agli attacchi notturni sulla capitale ucraina. (ANSA).