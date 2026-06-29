(ANSA) - MACUTO, 29 GIU - Una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata pochi minuti fa in Venezuela. Secondo i dati forniti dal Servizio geologico colombiano, il sisma - tra i più intesi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno - ha avuto epicentro vicino a La Guaira, lo Stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di cinque giorni fa. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Macuto, sempre a La Guaira, proprio mentre i vigili del fuoco stavano operando nella struttura dove sarebbe intrappolata una donna con due dei suoi tre figli. Nessuno è rimasto ferito e i team di ricerca hanno lasciato il condominio mettendosi al sicuro. (ANSA).