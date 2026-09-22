(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 22 SET - A Forte dei Marmi (Lucca) stagione balneare prolungata fino al primo novembre. E' quanto annunciato dal Comune. "Forte dei Marmi deve saper vivere sempre di più oltre i mesi tradizionalmente estivi. Prolungare la stagione significa sostenere le attività, offrire maggiori opportunità a residenti e ospiti e accompagnare un cambiamento che è già in corso - ha detto il sindaco Bruno Murzi -. Vogliamo un paese vivo più a lungo durante l'anno, capace di cogliere nuove opportunità senza perdere la propria identità e la qualità che da sempre lo contraddistinguono". L'amministrazione comunale ha disposto il prolungamento della stagione balneare alla luce del perdurare di condizioni atmosferiche favorevoli. Gli stabilimenti balneari potranno proseguire fino al primo novembre le attività stagionali previste dal regolamento comunale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza balneare. La proroga riguarda anche le aperture serali: gli stabilimenti che non hanno ancora raggiunto il limite massimo delle 40 aperture previste per il 2026 potranno utilizzarle fino alla nuova scadenza. "Il turismo cambia e dobbiamo essere capaci di interpretare questo cambiamento - prosegue Murzi - Allungare la stagione non significa trasformare Forte dei Marmi in qualcosa di diverso, ma valorizzare meglio quello che già siamo. Non dobbiamo rincorrere altri modelli: dobbiamo continuare a essere Forte dei Marmi, aprendoci al futuro senza rinunciare alla nostra identità". (ANSA).