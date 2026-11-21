(v. "Il Tar sospende i limiti..." delle 16.28) (ANSA) - TRIESTE, 21 NOV - "A Trieste l'amministrazione ha deciso di fabbricare la paura". "Quando un'amministrazione arriva a penalizzare la solidarietà, significa che siamo in una comunità sofferente, in una comunità malata, perché se i principi di solidarietà, di umanità che vengono valorizzati dalla nostra bellissima Costituzione sono calpestati con i divieti, con le prescrizioni, significa che l'anima è veramente molto, molto sofferente". Lorena Fornasir, presidente dell'associazione Linea d'Ombra, che ogni giorno porta aiuti ai migranti nella zona di piazza Libertà, ricorrente davanti al Tar contro i provvedimenti della Questura, commenta così la decisione del Tribunale amministrativo. Fornasir è tornata stasera in piazza però, dice Fornasir, "c'è comunque un clima di paura", è una zona che "resta militarizzata, controllata, con blindati, Digos, Carabinieri, militari. Il clima non è sereno, è una piazza che è cupa. Adesso noi siamo ritornati qui - ha spiegato Fornasir - e ci riprendiamo il tempo della cura, ma sicuramente è una piazza lugubre, perché i ragazzi migranti che arrivano vedono questo dispiegamento di forze dell'ordine. E lo vedono anche i viaggiatori che escono dalla vicina stazione dei treni". Il Tar sospende i limiti (ANSA).