(ANSA) - CAGLIARI, 17 LUG - La Sardegna si trasforma in una fornace per il secondo giorno consecutivo. Secondo i dati della rete delle stazioni meteo dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente la zona più calda dell'Isola è stata il sud con temperature massime record che si sono aggirate attorno ai 43 gradi. La città più calda oggi è Muravera, nella parte sud-orientale, dove si sono toccati i 47,3 gradi, poco più dei 47,2 registrati ieri a Ollastra, nell'Oristanese. L'Arpas fa sapere che già alle 10, in diverse zone della Sardegna, erano stati superati i 40 gradi. Tra le città più roventi resta sempre Orani, nella piana di Ottana nel Nuorese, con 45.8 gradi. (ANSA).