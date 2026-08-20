(ANSA) - PARIGI, 20 AGO - Per il momento "la decisione politica della Francia è di non unirsi ai Paesi" che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole. Lo apprende l'ANSA da fonti informate a Parigi. Le fonti aggiungono che da parte della Francia "in ogni caso non ci sarà alcun annuncio" sul tipo di quelli giunti oggi da Finlandia e Svezia "fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia", con la quale Parigi "condivide la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia". (ANSA).