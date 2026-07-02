(ANSA) - BRUXELLES, 02 LUG - Saranno ammissibili anche incentivi per le auto elettriche e il supporto per l'acquisto di pompe di calore tra le misure ammesse dalla Commissione Ue nell'estensione all'energia della clausola di salvaguardia nazionale con deroghe al Patto di stabilità per le spese nella difesa. Lo apprende l'ANSA da fonti a Bruxelles. Una nota dell'esecutivo Ue sarà domani sul tavolo del Comitato Economico e Finanziario, l'organo consultivo composto dai tecnici senior dei ministeri delle Finanze Ue. L'estensione non dovrà poi avere l'ok dell'Ecofin, che ha già approvato la clausola originale per investimenti fino all'1,5% del Pil in quattro anni. (ANSA).