(ANSA) - BRUXELLES, 07 OTT - Il Comitato Militare della Nato, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, si è recato a Kiev in visita ufficiale. E' quanto apprende l'ANSA da fonti alleate. Il Comitato assiste e fornisce consulenza al Consiglio Atlantico, al Comitato di pianificazione della difesa e al Gruppo di pianificazione nucleare della Nato: il suo ruolo principale è quello di fornire indicazioni e consulenza in materia di politica e strategia militare. Il Comitato è stato invitato dal nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine Mykhailo Drapatyi. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione di Kiev. Come riportato da Ukrinform, la notizia è stata diffusa su Telegram dall'Amministrazione militare regionale di Kiev. "È stato rilevato il movimento di droni nemici. Le forze di difesa aerea sono operative nella regione. Rimanete nei rifugi fino alla fine dell'allerta aerea" si legge nell'allarme. (ANSA).