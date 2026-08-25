(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il ministero dell'Economia ha "congelato" la sua quota in Mps per non interferire con le operazioni in corso che vedono coinvolta la banca. E' quanto riferiscono fonti del Mef al termine dell'incontro tra il ministro Giancarlo Giorgetti e il governatore della Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Siena Nicoletta Fabio e la presidente della Provincia Agnese Carletti. Il ministero, viene sottolineato, sta valutando la situazione con "oggettività e imparzialità, seguendo pedissequamente la legge". Giorgetti ha ribadito in più occasioni la neutralità del ministero, spiegando di aver messo in stand by l'Abb (accellerated bookbuilding) sulla quota già dopo l'annuncio dell'offerta di Intesa per non intromettersi in operazioni di mercato. (ANSA).