(ANSA) - BRUXELLES, 09 LUG - "L'Italia vede con favore la proposta spagnola" di emettere un debito comune aggiuntivo Ue fino a 850 milioni l'anno per fornire prestiti ai Paesi membri. Lo riferiscono fonti del Mef a margine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. L'Italia non è contraria, anzi "cede positivamente" l'iniziativa di Madrid, "pur nella difficoltà di proposte di questo genere nell'ambito dell'Ecofin e nell'ambito europeo". Le stesse fonti non sono scese nei dettagli della posizione italiana sulla proposta. A quanto si apprende, tra i Paesi che si sono espressi con un certo favore rispetto all'iniziativa di Madrid c'è stata anche la Francia. (ANSA).