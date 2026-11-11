(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "L'impegno è quello di lavorare a un pacchetto di emendamenti concordati, anche sulla base delle proposte dei gruppi parlamentari, nel rispetto degli equilibri finanziari della manovra". Lo fanno sapere fonti della maggioranza dopo il vertice sulla manovra a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per fare il punto sulle principali questioni in vista dell'avvio dell'esame parlamentare. (ANSA).