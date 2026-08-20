(ANSA) - MADRID, 20 AGO - Il governo spagnolo "è "favorevole" a gestire la questione dei cosidetti dublinanti attraverso i meccanismi europei di solidarietà previsti nel Patto europeo su migrazione e asilo e le normative recenti dell'Unione europea, "piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate". Lo riferiscono fonti del ministero dell'Interno spagnolo all'ANSA. La posizione di Madrid arriva mentre Svezia e Finlandia si preparano, come già Germania, Austria e Svizzera, a trasferire in Italia i richiedenti asilo approdati nel nostro Paese, richiamando proprio le nuove regole del Patto. (ANSA).