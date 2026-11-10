(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini "ha accolto con crescente stupore" le reazioni di alcuni rappresentanti del mondo bancario italiano che, "nonostante gli utili e i dividendi record destinati agli azionisti, contestano il contributo previsto dalla manovra". Così fonti della Lega che sottolineano che Salvini "è determinato a individuare nuove risorse" per sostenere lavoratori, pensionati e investimenti infrastrutturali. In quest'ottica, la "Lega non esclude di proporre in sede parlamentare un ulteriore contributo da parte delle banche", alla luce degli straordinari risultati economici registrati dal settore. (ANSA).