(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "In vista della partecipazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice della Coalizione dei volenterosi, che si terrà a Berlino domani, è stata avviata una serie di contatti a diversi livelli allo scopo di favorire un allineamento delle posizioni". Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che, "in particolare, le consultazioni hanno avuto ad oggetto le prossime iniziative diplomatiche per favorire la conclusione del conflitto". "Come annunciato dal presidente del Consiglio europeo Costa - rimarcano le stesse fonti -, il Team europeo per i negoziati di pace è composto da Italia, Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (E5), affiancati da Commissione e Consiglio. Il team europeo è già al lavoro con ucraini e americani per definire le prossime tappe del percorso negoziale". "Questo impegno - spiegano da Palazzo Chigi - va tenuto distinto dalla guida dell'iniziativa per la costituzione della Forza multinazionale per l'Ucraina nell'ambito della Coalizione dei volenterosi, alla quale l'Italia ha già più volte chiarito che non contribuirà con il dispiegamento di truppe italiane sul terreno. La guida di tale iniziativa - sottolineano le stesse fonti - rimane assicurata in formato E3 da Francia, Regno Unito e Germania. Si tratta di due funzioni diverse, ma complementari". (ANSA).