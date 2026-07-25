(ANSA) - ROMA, 25 LUG - "È stata per me una grande emozione consegnare, oggi in Prefettura a Verona, le Medaglie d'Onore, conferite dal Presidente della Repubblica, a Mario Cavallini e Giancarlo Malattia, che pagarono con la deportazione il loro rifiuto di collaborare con la Germania nazista e con la Repubblica sociale italiana. La loro vicenda si inserisce in quella dei circa 650.000 militari italiani catturati e deportati dopo l'8 settembre 1943. Mario e Giancarlo ebbero coraggio in un momento difficilissimo della storia. Anche sul loro coraggio oggi basiamo le nostre libertà. Omaggiarli è stato un modo per esprimere loro il nostro, immenso, grazie". Lo scrive il presidente della Camera Lorenzo Fontana postando l'immagine con i due. (ANSA).