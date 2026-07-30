(ANSA) - ROMA, 30 LUG - A quanto si apprende viene congelato fino a lunedì l'accesso dei componenti della giunta per le autorizzazioni, che si sta occupando del caso Delmastro, alle chat inviate dalla Procura. Dopo che il presidente Devis Dori oggi ha dato il via libera ai commissari a visionare le conversazioni a partire da domani, la maggioranza, in disaccordo, si è rivolta al presidente Lorenzo Fontana chiedendo un suo intervento. Fontana a sua volta ha chiesto il parere della giunta per il regolamento che si riunirà lunedì. (ANSA).