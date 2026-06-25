(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il 25 giugno del 46 ci fu la prima seduta della Costituente. La Costituente aveva un compito senza precedenti e cioè dare una nuova fisionomia e di rinascita all'Italia. L'assembla conobbe nella partecipazione femminile uno dei suoi elementi più significativi, 21 donne elette entrarono nell'assemblea per la costruzione della Repubblica. Fiducia, speranza e senso di responsabilità ispirarono quei momenti". Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, nel corso della cerimonia per gli 80 anni della Costituente. Fontana sottolinea come uno dei tratti distintivi fu la "pluralità delle culture politiche rappresentate". (ANSA).